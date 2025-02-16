Πύργος: Επιβεβαίωθηκε η διάγνωση - Από μηνιγγίτιδα ο θάνατος της 56χρονης

Οι αρχικές εκτιμήσεις για την αιτία θανάτου της 56χρονης γυναίκας στον Πύργο φαίνεται να επιβεβαιώνονται, καθώς διαπιστώθηκε πως προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Σπύρου Πολίτη στο Patrisnews, η γυναίκα παρουσίασε ξαφνικά συμπτώματα το πρωί του Σαββάτου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό, και τα πρώτα συμπτώματα της νόσου. Παρά τις άμεσες ιατρικές προσπάθειες, η κατάσταση της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Οι γιατροί την διασωλήνωσαν αμέσως και την εισήγαγαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δυστυχώς κατέληξε το απόγευμα της ίδιας ημέρας

Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης, ενημερώθηκαν άμεσα οι συγγενείς της 56χρονης, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε, καθώς και οι συνάδελφοί της, ώστε να λάβουν την απαραίτητη χημειοπροφύλαξη.

Η τραγική αυτή εξέλιξη έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για την πρόληψη περαιτέρω κρουσμάτων.

