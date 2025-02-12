Μετά τη Σαντορίνη, και η Αμοργός κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, επεκτείνονται και στην Αμοργό, τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, όπως αναστολές συμβάσεων εργασίας και αποζημιώσεις ειδικού σκοπού.

Νέος σεισμός 4.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 16 λεπτά πριν τις 19.00 το απόγευμα, 16 Χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, χθες καταγράφηκαν πάνω από 100 σεισμοί, εκ των οποίων 16 με μεγέθη μεγαλύτερα των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σημειώνεται πως ενα λεπτό πριν από τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκε σεισμός 4,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Αμοργού ενώ ένας ακόμη σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 03:14 τα ξημερώματα της Τετάρτης στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού με επίκεντρο 24 χλμ νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το πόρισμα της μαραθώνιας συνεδρίασης χθες των Επιτροπών Σεισμικού Κινδύνου και Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Ανύδρου κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα.

Από την 1η Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1.100 σεισμοί με μέγεθος πάνω από 3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο καθηγητής Κώστας Παπαζάχος δήλωσε ότι «υπάρχει μια ελαφρά μετατόπιση της σεισμικής δραστηριότητας των επικέντρων προς την Αμοργό τις τελευταίες ημέρες, αλλά αυτό είναι συνηθισμένο».

Ανέφερε ότι το σύνολο των δημοσίων κτιρίων που έχουν εξετασθεί μέχρι τώρα έχουν εμφανίσει πολύ καλή σεισμική συμπεριφορά.

Η Επιτροπή κάλεσε τους κατοίκους να τηρούν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, όπως αποφυγή των συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, μετακίνηση μόνο από ασφαλείς διαδρομές και αποφυγή χρήσης των τεσσάρων λιμανιών της Καλντέρας στη Σαντορίνη όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατολισθήσεων.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή σε Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό και Ίο.

