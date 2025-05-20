Θύμα ξυλοδαρμού από νεαρούς έπεσε ένας 48χρονος άνδρας στα Γλυκά Νερά. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Σαλώνων, όπου δύο νεαροί, πιθανότατα ανήλικοι, επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν άγρια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τον 48χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι πιθανόν για ασήμαντη αφορμή, οι αρχικά τον γρονθοκόπησαν άγρια και όταν ο άνθρωπος σωριάστηκε στο έδαφος, συνέχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι με ένα πατίνι.

Το θύμα της επίθεσης, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειανατολικής Αττικής για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: skai.gr

