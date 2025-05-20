Στις προβληματικές περιοχές Κατηγορίας Α', Κοζάνη και Πτολεμαΐδα

Στις προβληματικές περιοχές Κατηγορίας Α’ με αντίστοιχη καταβολή στους υπηρετούντες διοικητικούς υπαλλήλους των ανωτέρω περιοχών του επιδόματος απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών εντάσσονται οι πόλεις της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας.

Με κοινή απόφαση που υπέγραψαν οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τροποποιείται η σχετική Υπουργική απόφαση του έτους 1992 που εξαιρούσε τις πόλεις της Κοζάνης και της Πτολεμαϊδας από τις προβληματικές περιοχές Κατηγορίας Α’. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες περιοχές του νομού Κοζάνης περιλαμβάνονταν ήδη στην εν λόγω κατηγορία. Επιπλέον, στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’ εντάσσονται και οι δήμοι Κεντρικών Τζουμέρκων και Ζαγορίου, οι οποίοι συνορεύουν με όμορους ορεινούς δήμους που ήδη εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία.

Από την απόφαση εκτιμάται ότι ωφελούνται 6.102 υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού που υπηρετούν στις εν λόγω περιοχές, που πλέον θα λαμβάνουν το επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών που προβλέπεται από το ενιαίο μισθολόγιο, ενισχύοντας τα κίνητρα παραμονής των υπαλλήλων στις εν λόγω περιοχές.

Πηγή: skai.gr

