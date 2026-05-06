Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο νότια της ανατολικής Κρήτης

Η σεισμική δραστηριότητα στον θαλάσσιο χώρο νότια της ανατολικής Κρήτης συνεχίστηκε με δόνηση 4,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», να καταγράφεται στις 00:35 σε απόσταση 26 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, ή κάπου 416 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Έπειτα από «πολύ ισχυρό» σεισμό 5,7 βαθμών ο οποίος είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου, οι αισθητές δονήσεις που έχουν καταγραφεί σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή είναι δεκάδες.

Πηγή: skai.gr

