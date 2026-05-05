Κρήτη: Ενέδρα θανάτου με άρωμα εκδίκησης – Δείτε το όπλο του φονικού στην Αμμουδάρα

Του Μάκη Συνοδινού

Άρωμα εκδίκησης «κρύβεται» πίσω από το φονικό που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη και έχει «παγώσει» την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.

Δράστης είναι 54χρονος άντρας ο οποίος πυροβόλησε εν ψυχρό 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του πριν τρία χρόνια σε τροχαίο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ο δράστης ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι θανάτου στον 20χρονο καθώς εμβόλισε το όχημα που οδηγούσε το θύμα και κατόπιν τον πυροβόλησε με τέσσερις σφαίρες με το όπλο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το skai.gr.

8 Νοεμβρίου 2023. Η ημερομηνία που «πάγωσε» ο χρόνος για τον δράστη

Ο χρόνος φαίνεται πώς σταμάτησε για τον 54χρονο τρία χρόνια πριν και συγκεκριμένα στις 8 Νοεμβρίου 2023, όταν ο γιος του «έφυγε» από τη ζωή του μετά απο τροχαίο που είχε στις 20 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Για 18 μέρες ο γιος του δράστη έδινε «μάχη» να κρατηθεί στη ζωή αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Στο τροχαίο ήταν συνοδηγός, ενώ οδηγός ήταν ο 20χρονος που σήμερα δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

Οπως όλα δείχνουν ο δράστης όλα αυτά τα χρόνια θεωρούσε υπεύθυνο για τον χαμό του γιου του τον 20χρονο, και σήμερα πήρε τη μεγάλη απόφαση να εκδικηθεί δολοφονώντας με τέσσερεις σφαίρες τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει επιτεθεί ο δράστης στο θύμα

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr δεν ήταν η πρώτη φορά που δράστης και θύμα βρέθηκαν τετ α τετ καθώς τα Χριστούγεννα ο δράστης είχε επιτεθεί στον 20χρονο.

Μάλιστα ένα άγνωστο περιστατικό φέρνει στην επιφάνεια το skai.gr με «πρωταγωνίστρια» την σύζυγο του δράστη η οποία λίγο καιρό μετά το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στο γιο της, μην

μπορώντας και αυτή να ξεπεράσει τον χαμό του γιου της πήγε και έκοψε τον φοίνικα στην παραλιακή που είχε πέσει το αμάξι το μοιραίο βράδυ στις 20 Οκτωβρίου 2023.

Για την στυγερή δολοφονία μιλάει στο skai.gr o Κωνσταντινός Ανθουλάκης, γενικός γραμματέας της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων νομού Ηρακλείου ο οποίος κάνει έκκληση να σταματήσουν οι εκδικητικές πράξεις καθώς με τις βεντέτες όπως λέει χαρακτηριστικά δεν αλλάζει κάτι.

Ακούστε τη συνέντευξη:

Πηγή: skai.gr

