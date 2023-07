Σε λειτουργία το γραφείο εξυπηρέτησης αλλοδαπών υπηκόων του ΥΠΕΞ στο Διεθνή Αερολιμένα της Ρόδου

Εντός του Διεθνούς Αερολιμένα της Ρόδου, στον τερματικό σταθμό 1, τέθηκε ήδη σε λειτουργία γραφείο εξυπηρέτησης ξένων πολιτών (Help Desk) του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Το γραφείο θα διευκολύνει και θα συντονίζει, σε συνεργασία με τις οικείες Πρεσβείες, την έγκαιρη αναχώρηση αλλοδαπών επισκεπτών, οι οποίοι έχουν απωλέσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, αναφέρει το υπουργείο.

To Help Desk, επικεφαλής του οποίου θα είναι η κα Κατερίνα Τζίμα, Σύμβουλος Πρεσβείας, στελεχώθηκε με κλιμάκιο υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που μετέβησαν ήδη στη Ρόδο.

Αλλοδαποί υπήκοοι που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το Help Desk μπορούν να καλέσουν στα εξής τηλέφωνα:

+30 6985889650 / 6983209611

.@GreeceMFA Help Desk at #Rhodes International Airport (T1) is set up



Το γραφείο εξυπηρέτησης αλλοδαπών υπηκόων (Help Desk) του Υπ. Εξωτερικών στο Διεθνή Αερολιμένα της Ρόδου (Τ1) έχει τεθεί σε λειτουργία pic.twitter.com/mu9VKk3j3I