Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται ο 12χρονος που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, ο 12χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι, φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα και στο πόδι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το παιδί φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να φύγει από το κεφάλι του αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα. Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένο. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Η Τροχαία εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης του ηλεκτρικού πατινιού με το όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Πηγή: skai.gr

