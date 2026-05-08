Βραδινές ώρες χθες, 7 Μαΐου 2026, στην περιοχή του Κερατσινίου, περιπολούντες αστυνομικοί αντιλήφθηκαν άνδρα να ρίπτει αντικείμενα από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου, δημιουργώντας κίνδυνο για διερχόμενους πολίτες και οχήματα.

Οι αστυνομικοί προσέγγισαν άμεσα και με την απαιτούμενη προσοχή το σημείο, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο.

Κατά την προσέγγισή τους, ο άνδρας, με δική του ενέργεια, πήδηξε από το μπαλκόνι στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

