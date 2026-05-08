Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Θαλάσσιο drone (Unmanned Surface Vehicle - USV) εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της νότιας Λευκάδας, με τη μηχανή του σε λειτουργία.

Ειδικότερα, το drone εντοπίστηκε από ψαράδες κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, σε σπηλιά της περιοχής, με τη μηχανή του να βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Το μαύρο σκάφος, που έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας -θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας- προκάλεσε έντονη ανησυχία. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρυμουλκήσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, από όπου το παρέλαβε το Λιμενικό Σώμα.

Το θαλάσσιο drone, αναμένεται να εξεταστεί από ειδικούς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για να προσδιοριστεί το είδος και η προέλευσή του.

Θαλάσσιο drone (Unmanned Surface Vehicle - USV) εντοπίστηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της νότιας Λευκάδας, με τη μηχανή του σε λειτουργία. Οι ψαράδες που το εντόπισαν το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το Λιμενικό Σώμα. Αναμένεται να εξεταστεί από… https://t.co/JDz8IOYuIW — e-Αmyna (@e_amyna) May 7, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί επιθέσεις με drones εναντίον πλοίων του σκιώδους στόλου της Ρωσίας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο σημειώθηκε επίθεση στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο Qendil, ενώ τον Μάρτιο το επίσης ρωσικό LNG Arctic Metagas υπέστη σοβαρές ζημιές από έκρηξη νοτιοανατολικά της Μάλτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.