Σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, είναι του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μήλιου του υμνωδού, Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *, Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία, Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα, Κασσιόπη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:21 - Δύση ήλιου: 20:22 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 1 λεπτά - Σελήνη 20.8 ημερών

