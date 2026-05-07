Διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο έλαβε χώρα επί της συμβολής των οδών Θρασυβούλου και Αθανασίου Τσίγκου στον Ασπρόπυργο.

Οδηγός του πατινιού είναι ανήλικος ημεδαπός γεννημένος το 2014, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο.

Σύμφωνα με μάρτυρα, ο ανήλικος φορούσε κράνος, το οποίο κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα STOP.

Πηγή: skai.gr

