Ανακοίνωση για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες σε γνωστό λούνα παρκ στη Αττική καθώς διακόπηκε η παροχή ρεύματος, με αποτέλεσμα να βρεθούν εγκλωβισμένα παιδιά για τουλάχιστον 15-20 λεπτά στον αέρα, εξέδωσε η εταιρεία.

Όπως τονίζει το λούνα παρκ, «λίγο πριν τη λήξη της λειτουργίας του, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, στις 21.40, πραγματοποιήθηκε διακοπή ρεύματος στην περιοχή, από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας, ενεργοποιήθηκαν οι γεννήτριες και παράλληλα, η διαδικασία ασφαλούς μετακίνησης όλων των ανθρώπων που βρίσκονταν στα παιχνίδια και μηχανήματα».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «όπως ορίζει το πρωτόκολλο ασφαλείας, η μετακίνηση πραγματοποιείται σταδιακά, έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο συνωστισμού και γι'αυτό το λόγο υπήρξε ολιγόλεπτη παραμονή ατόμων, σε συγκεκριμένα παιχνίδια, μέχρι τη μετακίνησή τους με πλήρη ασφάλεια. Να σημειώσουμε ότι η ασφαλής μετακίνηση όλων των παρευρισκομένων πραγματοποιήθηκε πριν την επαναφορά της διακοπής ρεύματος. Αυτό το περιστατικό, που προήλθε από μια έκτακτη διακοπή ρεύματος στην περιοχή και για το οποίο το προσωπικό του λούνα παρκ είναι πλήρως εκπαιδευμένο και λειτούργησε κατά γράμμα, βάσει του πρωτοκόλλου ασφαλείας, παρουσιάστηκε ως 'βλάβη' και ως 'επικίνδυνο' για την ασφάλεια. Στην πραγματικότητα η βλάβη ήταν ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος, η έλλειψη γεννητριών ήταν απόλυτα ψευδής, δεδομένου μάλιστα ότι το λούνα παρκ διαθέτει γεννήτριες για την πλήρη λειτουργία του σε τέτοιες περιπτώσεις και ο 'εγκλωβισμός' ανθρώπων ήταν απόλυτα σωστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας».

Το λούνα παρκ υπογραμμίζει πως: «Υποδεχόμαστε κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντάς τους στιγμές διασκέδασης με απόλυτη ασφάλεια. Είμαστε ένας χώρος που ελέγχεται συνεχώς από τις αρχές, με πρόσφατους μάλιστα ελέγχους και πιστοποιήσεις από όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Πυροσβεστικής και του ανεξάρτητου φορέα ελέγχου και πιστοποίησης.

Είναι τουλάχιστον ατυχές, ιδιαίτερα λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, να μεταφέρονται και να προβάλλονται εντελώς ψευδή περιστατικά, τα οποία ως αποτέλεσμα έχουν τη δημιουργία κλίματος πανικού και φόβου, το οποίο αυτό είναι ο πραγματικός κίνδυνος και όχι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

