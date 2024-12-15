Το Αδριάνειο Υδραγωγείο στις πηγές της Πάρνηθας ενεργοποιεί η ΕΥΔΑΠ λόγω λειψυδρίας

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο ένα έργο 2.000 ετών που μετέφερε νερό στην Αθήνα από τις πηγές της Πάρνηθας ξαναζωντανεύει η ΕΥΔΑΠ λόγω της λειψυδρίας σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και την περιφέρεια Αττικής.

Όπως λέει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στεργίου η εκ νέου αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου αποτελεί μία πρωτοβουλία με χαρακτηριστικά μοναδικότητας γιατί πρόκειται για έναν ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικό θησαυρό.

Ο κύριος Στεργίου διευκρινίζει ότι το νερό που θα μεταφέρεται από το Αδριάνειο Υδραγωγείο στους πρόποδες της Πάρνηθας, στη Βαρυμπόμπη, θα χρησιμοποιηθεί όχι για πόσιμο αλλά για το πότισμα των δέντρων. Για τον λόγο αυτό κατασκεύαζεται ένα εντελώς καινούριο δίκτυο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του προέδρου της ΕΥΔΑΠ Γιώργου Στεργίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον Γιώργο Ψύλλια

ΕΡ: Κύριε πρόεδρε πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν το Αδριάνειο Υδραγωγείο. Πού βρίσκεται, πότε κατασκευάστηκε και που καταλήγει;

Η εκ νέου αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου αποτελεί μία πρωτοβουλία με χαρακτηριστικά μοναδικότητας. Πρόκειται για έναν ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικό θησαυρό που αναδεικνύει με εμφατικό τρόπο την ικανότητα του ανθρώπινου νου να δημιουργεί ανθεκτικές στο χρόνο υποδομές. Γιατί δεν αφορά κάποια απομεινάρια που μας το θυμίζουν αλλά ένα υπόγειο υδραγωγείο λειτουργικό από τον 2ο αιώνα μ.Χ. μέχρι και σήμερα, που ξεκινά από τις παρυφές της Πάρνηθας, διατρέχει ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής και καταλήγει στη Δεξαμενή στο κέντρο της Αθήνας. Η μία λοιπόν πτυχή της αναβίωσης του είναι αμιγώς πολιτιστική και σχεδιάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Αττικής να καταστεί επισκέψιμο, άρα να δοθεί στη διάθεση των Ελλήνων πολιτών και των επισκεπτών της χώρας μας.

ΕΡ: Είναι αλήθεια ότι ενεργοποιείτε το Αδριάνειο Υδραγωγείο λόγω της μείωσης των υδατικών αποθεμάτων στους ταμιευτήρες ΕΥΔΑΠ; Τι ποσότητες νερού μπορεί να αποφέρει αυτή η ενεργοποίηση; Το νερό αυτό είναι πόσιμο;

Η άλλη πτυχή αυτής της προσπάθειας είναι μέσω και του ευρωπαϊκού προγράμματος Cultural Hidrant να κατασκευαστεί από την ΕΥΔΑΠ το πρώτο στην Ελλάδα δίκτυο μη πόσιμου νερού που θα καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών για πότισμα εντός των ορίων του Δήμου Χαλανδρίου. Αφορά μία πιλοτική δράση μιας και το νερό που συλλέγεται στο Αδριάνειο Υδραγωγείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους άλλους Δήμους στα όρια των οποίων διέρχεται.

Προφανώς και δεν αποτελεί λύση για τη λειψυδρία. Σηματοδοτεί όμως την έναρξη μίας εντελώς καινούργιας εποχής όπου για χρήσεις όπως αρδευτικές, βιομηχανικές κλπ δεν θα χρησιμοποιείται πόσιμο νερό. Σε βάθος χρόνου η εξοικονόμηση που θα επιτυγχάνεται για τον πολύτιμο για την ανθρώπινη ζωή πόρο θα είναι σημαντική. Ένα έργο περίπου 2000 ετών γίνεται ο καταλύτης της αλλαγής προτύπου που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες κλιματικής κρίσης.

ΕΡ:Είναι συνδεδεμένο με το υπόλοιπο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ;

Κατασκευάζεται ένα εντελώς καινούργιο δίκτυο που δεν θα συνδέεται με το υφιστάμενο. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς αφού αφορά μη πόσιμο νερό.

ΕΡ:Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν ενισχύσει καθόλου τους ταμιευτήρες της εταιρείας στο Μόρνο τον Εύηνο και την Υλίκη; Τελικά παραμένει ο κίνδυνος λειψυδρίας στο λεκανοπέδιο ;

Κερδίσαμε λίγες μέρες στη μάχη που δίνουμε με τον χρόνο, ώστε τα έργα που δρομολογούνται για την Αττική να υλοποιηθούν εγκαίρως. Οι καιρικές συνθήκες το επόμενο διάστημα θα καθορίσουν το παράθυρο του χρόνου που θα έχουμε στη διάθεση μας. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε ακόμα και εάν ο καιρός δεν είναι σύμμαχός μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εφησυχασμός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

