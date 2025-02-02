Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στη 14:55 το μεσημέρι της Κυριακής στην Αμοργό μεγέθους 4,6 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 19 χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό βάθος στα 14,1 χιλιόμετρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο δήμαρχος Αμοργού, Ελευθέριος Καραΐσκος δήλωσε ότι η συγκεκριμένη δόνηση έγινε πιο αισθητή στο νησί ενώ τόνισε ότι οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώ ενημερώνουν τους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν προληπτικά. Παράλληλα, ο κ. Καραΐσκος είπε ότι έχουν δώσει οδηγίες στους αλιείς να μην βγουν τις επόμενες ώρες στη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

