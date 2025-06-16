Ιταλία: Aπό τον Σεπτέμβριο θα απαγορευτεί η χρήση κινητών στα λύκεια

Όπως ανακοίνωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα, από την ερχόμενη σχολική περίοδο θα απαγορευτεί η χρήση κινητών σε όλα τα λύκεια της χώρας. Η ίδια απαγόρευση ισχύει ήδη για τους μαθητές των γυμνασίων και των δημοτικών της Ιταλίας.

Όπως εξηγεί σε ειδική εγκύκλιο το ιταλικό υπουργείο Παιδείας, η σχετική απόφαση λαμβάνεται με στόχο να προστατευτεί η υγεία των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι, βάσει επιστημονικών στοιχείων, η χρήση κινητών έχει -όλο και συχνότερα- αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις των εφήβων και δημιουργεί προβλήματα στην ικανότητα συγκέντρωσής τους, στις διαπροσωπικές σχέσεις τους αλλά και συχνές διακοπές του ύπνου.

Θα εξαιρεθούν από το συγκεκριμένο μέτρο μαθητές με ειδικές ανάγκες και όσοι εγγράφονται σε λύκεια τεχνολογικής κατεύθυνσης. Αναμένεται επίσης να συνεχίσει να επιτρέπεται, τέλος, η χρήση του λεγόμενου «ηλεκτρονικού πίνακα», τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών «με στόχο την στήριξη των νέων μεθόδων διδασκαλίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

