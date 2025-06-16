Νέος ΚΟΚ: Τι ποινές ισχύουν για όσους οδηγούν χωρίς δίπλωμα

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, η ελληνική πολιτεία γυρίζει σελίδα στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, επιχειρώντας για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει με πραγματική αυστηρότητα παραβάσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν πρακτικά ατιμώρητες.

Μια από τις σημαντικότερες τομές που εισάγει ο νέος ΚΟΚ αφορά την οδήγηση χωρίς δίπλωμα - μια παραβατική συμπεριφορά που μέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν περισσότερο ως τυπική παράβαση παρά ως πραγματική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών.

Το πρόβλημα με το προηγούμενο καθεστώς

Παρότι η οδήγηση χωρίς δίπλωμα αποτελεί ποινικό αδίκημα, στην πράξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες δεν εφαρμόζονταν. Το αυτόφωρο δεν τηρούνταν, οι υποθέσεις παραπέμπονταν στο ακροατήριο με καθυστέρηση μηνών και σχεδόν πάντα οι κατηγορούμενοι αθωώνονταν, έχοντας εν τω μεταξύ εκδώσει ή ανακτήσει την άδειά τους.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύστημα που αποθάρρυνε την αστυνόμευση και συντηρούσε την εντύπωση ότι «τίποτα δεν συμβαίνει» — ακόμη και όταν τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή.

Η νέα προσέγγιση του ΚΟΚ

Με την πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο νέος ΚΟΚ βάζει τέλος σε αυτή την κατάσταση. Για πρώτη φορά, προβλέπεται ξεκάθαρη, άμεση και εφαρμόσιμη διαδικασία:

● Ο εισαγγελέας συντάσσει άμεσα κατηγορητήριο.

● Επιβάλλεται χρηματική ποινή από 2.000 έως 40.000 ευρώ.

● Προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 1 έτος.

● Το όχημα παροπλίζεται.

● Αν υπάρξει τροχαίο συμβάν με τραυματισμό ή θάνατο, η ποινή φτάνει έως και 20 έτη κάθειρξη, βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Από την ατιμωρησία στην ευθύνη

«Η νέα φιλοσοφία του Κώδικα στηρίζεται στην εφαρμογή του νόμου χωρίς εκπτώσεις. Δεν πρόκειται για απλή αυστηροποίηση, αλλά για μετάβαση σε ένα μοντέλο ουσιαστικής λογοδοσίας, όπου κάθε οδηγική συμπεριφορά έχει συνέπειες.

Η Ελλάδα αποκτά, για πρώτη φορά, έναν ΚΟΚ που δε μένει στα χαρτιά. Και η πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα: Η οδική ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη» τονίζουν στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

