Σε εξέλιξη οι έρευνες διασωστών στο σημείο που κατέρρευσε γέφυρα της μεγάλης περιμετρικής στην Πάτρα Ελλάδα 10:29, 24.07.2023 linkedin

Άνδρες της ΕΜΑΚ και πυροσβέστες ερευνούν το σημείο μετά την απομάκρυνση βαρέων μηχανημάτων από την γέφυρα