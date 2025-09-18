Σε εξέλιξη η πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο μνημείο του Παύλου Φύσσα τιμώντας την 12η επέτειο από τη δολοφονία του από μέλος της καταδικασμένης οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

Η μητέρα του άτυχου καλλιτέχνη, Μάγδα Φύσσα ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο μνημείο. Άφησε λουλούδια εκεί όπου ο γιος της Παύλος στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 έπεσε νεκρός από τρεις μαχαιριές. Χάιδεψε την προτομή του γιου της με αναστεναγμό. Δίπλα της, ήταν συγγενείς και φίλοι του Παύλου. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και συλλογικότητες.

Η Μάγδα Φύσσα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους βρέθηκαν κοντά της, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε σε δηλώσεις του: «Ο φασισμός είναι γέννημα-θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος. Είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής ότι τον φασισμό «βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον». Αυτοί οι στίχοι είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να αποφυλακιστεί ο Κασσιδιάρης.»

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκπροσώπησε ο βουλευτής και υπεύθυνος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Μεταναστευτικής Πολιτικής, Παύλος Χρηστίδης ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε: «12 χρόνια μετά η φωνή του Παύλου αντηχεί μέσα μας, αντηχεί για δύναμη, για ελπίδα, αντηχεί τη φωνή της νέας γενιάς απέναντι στον φασισμό, απέναντι στα άκρα, απέναντι σε όσους σιωπούν στα σκοτάδια. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την ιστορία του, την μνήμη του, είμαστε εδώ γιατί δεν φοβόμαστε. Είμαστε εδώ γιατί αυτό που συνέβη πριν 12 χρόνια έχει στιγματίσει μια ολόκληρη γενιά».

Πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε ειρηνικά η αντιφασιστική πορεία στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» και κρατώντας πανό με συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, οι διαδηλωτές κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σημείο εκκίνησης και κατάληξης της πορείας ήταν η πλατεία Καμάρας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητές, μέλη αριστερών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του ιστορικού κέντρου αποκαταστάθηκε γύρω στις 8 το βράδυ. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων πραγματοποιήθηκαν τέσσερις προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

