Toυ Μάκη Συνοδινού

Αστυνομικό τμήμα αλά… κρυφό σχολειό, έχει μετατραπεί το Α.Τ. Παγκρατίου, το Γραφείο Διαβατηρίων Παγκρατίου και το Τ.Δ.Ε.Ε. Παγκρατίου, για τον απίθανο λόγο ότι εδώ και μια βδομάδα το ιδιόκτητο κτίριο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο οποίο στεγάζονται οι τρεις προαναφερθείσες Υπηρεσίες δεν έχει ηλεκτροδότηση.

Το αποτέλεσμα είναι αστυνομικοί οι οποίοι εργάζονται κατά τα βραδινά ωράρια να χρησιμοποιούν κεριά και λαμπάδες, όπως κάποτε στο κρυφό σχολειό, καταγγέλλει η ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών.

Το χειρότερο όλων είναι πως το διάστημα αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί κανένας πολίτης —το γραφείο Διαβατηρίων Παγκρατίου εξυπηρετεί καθημερινά 200 πολίτες κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα μάλιστα με την ένωση: «η αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών δεν έχει ενημερώσει τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. ενώ η πρόσκαιρη λύση που προτάθηκε είναι ότι για κάθε περιστατικό που λαμβάνει χώρα στην εδαφική αρμοδιότητα του οικείου Α.Τ., να επιλαμβάνονται όμορα Αστυνομικά Τμήματα. Βεβαίως η ίδια Διεύθυνση δεν μερίμνησε για τη μεταφορά αστυνομικών και πολιτών σε όμορες Υπηρεσίες, αφού όπως μας καταγγέλθηκε, τα μεταφορικά έξοδα τα βαρύνονται οι ίδιοι οι αστυνομικοί υπάλληλοι και οι πολίτες»

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι τριτοκοσμικές εικόνες ντροπής που «ανέβασε» στη σελίδα της η ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το εσωτερικό του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

