Εισαγγελική έρευνα για την ευλογιά των προβάτων

Τη διενέργεια ελέγχων για τυχόν διάθεση στο καταναλωτικό κοινό αιγοπροβάτων που νόσησαν από ευλογιά ζητά ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Λάμπρος Τσόγκας. Όπως είναι γνωστό η έκταση της διασποράς της ευλογιάς έχει ως αποτέλεσμα τον αφανισμό κτηνοτροφικών μονάδων στη Θεσσαλία, οδηγώντας σε οικονομικό μαρασμό τους κτηνοτρόφους, ενώ τα σφαγεία στη Θεσσαλία παραμένουν κλειστά.

Μετά και τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα για τη διάθεση ζώων στην αγορά παρά την απαγόρευση, όπως και για την έλλειψη μέτρων, ο κ. Τσόγκας – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» – ζητά τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων και ειδικότερα, με παραγγελία του σε όλες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Θεσσαλίας ζητά, μέσω άμεσης προκαταρκτικής εξέτασης, τη διενέργεια ελέγχων και την τυχόν διάθεση στην αγορά αιγοπροβάτων που νόσησαν.

Στο μεταξύ, η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου διαβίβασε την αναφορά της βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, προκειμένου να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα.

Όπως είναι γνωστό η κ. Λιακούλη κατέθεσε πρόσφατα αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, ζητώντας «άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και συνολικά στη χώρα, καθώς και των καταγγελιών των κτηνοτρόφων ότι «το εμβόλιο δεν έγινε από το ΥΠΑΑΤ, για να συγκαλυφθεί ένα σκάνδαλο!»

Η βουλευτής επισημαίνει ότι από τον δημόσιο διάλογο προκύπτουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού των ζώων, ως βασικού μέσου πρόληψης, που πρέπει άμεσα να ελεγχθούν για τη βασιμότητά τους, «διότι περιγράφουν ένα σκάνδαλο». Η κ. Λιακούλη αναφέρεται επίσης στις καταγγελίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το ΥΠΑΑΤ «που αποκαλύπτουν ότι πολλά μπορούσαν να γίνουν, αλλά δεν έγιναν.

Η Περιφέρεια καταγγέλλει συγκεκριμένα καθυστερήσεις στη διάγνωση, άρνηση δήμων να υποδείξουν χώρους ταφής, χρόνια υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις ζωοτροφών, με τραγικές συνέπειες. Από την άλλη, το ΥΠΑΑΤ υποστηρίζει γενικώς ότι η Περιφέρεια είναι αρμόδια για τα μέτρα, ενώ η διάγνωση με εργαστηριακό έλεγχο που προτάθηκε, ότι δεν γίνεται με τον υποδεικνυόμενο τρόπο και εξαιρείται των αποζημιώσεων της ΕΕ».

Στην αναφορά της κ. Λιακούλη σημειώνεται επίσης «η άρνηση του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει σε στοχευμένο εμβολιασμό, παρά τις τεκμηριωμένες προτάσεις των παραγωγικών φορέων για περιορισμό της νόσου, όπως εφαρμόστηκε επιτυχώς στην Ισπανία, Καταλονία και άλλες χώρες».

Πηγή: eleftheria.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.