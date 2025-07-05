Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Καρύστου στην Εύβοια το βράδυ της Παρασκευής με την πυροσβεστική να αναφέρει πως υπάρχουν ακόμα μόνο διάσπαρτες εστίες.

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες ενώ με το πρώτο φως της ημέρας πέταξαν ξανά τα εναέρια μέσα κάνοντας συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή των Τσακαιών όπου υπήρχε και το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, ωστόσο έχουν καταστραφεί αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ αρκετοί κτηνοτρόφοι πρόλαβαν να απομακρύνουν τα κοπάδια τους από τις απειλούμενες περιοχές. Αντίθετα, έχουν καεί εκτεταμένες εκτάσεις με ελιές και αμπέλια.

Στις 4 τα ξημερώματα, εστάλησαν δύο νέα μηνύματα από το 112 στους κατοίκους του Λιμνιώνα και των Τσακαίων, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς τα Νέα Στύρα.

Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες με 46 οχήματα από την Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, μαζί με εθελοντές και κατοίκους, συμμετέχουν στην επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης. Στην προσπάθεια συνδράμουν και πολλά εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή της Καρύστου βρίσκεται σήμερα στο επίπεδο 3 (κίτρινο), κάτι που εντείνει την επαγρύπνηση των Αρχών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης έκανε λόγο «για δύσκολη νύχτα, με συνεχείς αναζωπυρώσεις όπου αρκετές φορές κινδύνεψαν σπίτια στον οικισμό Τσακαίοι».Πρόσθεσε ωστόσο, ότι «τις πρωινές ώρες η κατάσταση δείχνει να είναι λίγο καλύτερη».

Ο Δήμος Καρύστου έχει ήδη θέσει σε ετοιμότητα δημοτικές υποδομές για τη φιλοξενία πολιτών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εφόσον απαιτηθεί προσωρινή στέγαση.

Πηγή: skai.gr

