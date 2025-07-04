Μεσσηνία: Οριοθετημένη η φωτιά στην περιοχή Νεοχώρι

Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή, Νεοχώρι, της Μεσσηνίας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περίπου 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και περισσότερα από 10 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά και να αντιμετωπίσουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

