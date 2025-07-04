Στη σύλληψη 28 ατόμων που έπαιρναν μέρος σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με αίτημα την καταβολή δεδουλευμένων, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Δελφών, στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν μετά από μήνυση που κατέθεσε ο ιδιοκτήτης για συκοφαντική δυσφήμηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

