Της Έλενας Γαλάρη

Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου επέλεξε το υπουργικό συμβούλιο, κάνοντας δεκτή την πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ορίζεται ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ενώ η νέα πρόεδρος του Ανωτάτου δικαστηρίου είναι η Αναστασία Παπαδοπούλου.

Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά τη διαδικασία προεπιλογής της Βουλής (Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας) ήρθε δεύτερος σε ψήφους, καθώς υπερψηφίστηκε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδη, ο οποίος είναι αδελφός του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας θα παραμείνει στη θέση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού έως τον Ιούνιο του 2026, όποτε και συνταξιοδοτείται.

Η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου επιλέχτηκε στη θέση της προέδρου του Αρείου πάγου

Την τελευταία τριετία διετέλεσε διευθύντρια στην Εθνική Σχολή Δικαστών, παράγοντας σημαντικό έργο.

Η κα. Παπαδοπούλου θα παραμείνει στην προεδρία του Αρείου Πάγου για έναν χρόνο, καθώς και εκείνη συνταξιοδοτείται τον Ιούνιο του 2026.

Κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του ΑΠ, ήρθε τέταρτη στην επιλογή των συναδέλφων της, με πρώτη την αντιπρόεδρο Αλεξάνδρα Αποστολάκη, η οποία είναι η πρόεδρος του Δικαστικού Συμβουλίου για τον πρώην υφυπουργό της κυβέρνησης Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος ερευνάται για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ωστόσο, η κα. Αναστασία Παπαδοπούλου συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων στη διαδικασία της Βουλής μετά την ακρόαση ανώτατων δικαστικών από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία προεπιλογής από τη Βουλή των ανώτατων δικαστικών για τις θέσεις αντιπροέδρων στα ανώτατα δικαστήρια, ώστε στη συνέχεια να αποφασίσει το υπουργικό συμβούλιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.