Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας στην Αττική.

Ειδικότερα, αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου όπου σημειώνονται καθυστερήσεις στην Κινέτα και στα Μέγαρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 06:00 έως 18:00 από την Εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου έχουν επιστρέψει 29.300 οχήματα, ενώ από την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, για την ίδια χρονική περίοδο, 23.425 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

