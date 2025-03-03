Λογαριασμός
Tρόμος με 35χρονο που οδηγούσε ανάποδο στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού

Ο 35χρονος έγινε αντιληπτός από τους αστυνομικούς να οδηγεί ανάποδα και αγνόησε το σήμα στάσης που του έγινε συνεχίζοντας την επικίνδυνη διαδρομή του

Εγνατία Οδός: 35χρονος οδηγούσε ανάποδα

Από το Ελευθεροχώρι και σχεδόν μέχρι το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ένας 35χρονος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού.

Ο 35χρονος έγινε αντιληπτός από τους αστυνομικούς να οδηγεί ανάποδα όμως αγνόησε το σήμα στάσης που του έγινε και συνέχισε την επικίνδυνη διαδρομή του.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα κοντά στο λιμάνι και κατά την αλκοολομέτρηση στην οποία υποβλήθηκε ο οδηγός, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: epiruspost.gr

