Προβλήματα στα δρομολόγια πλοίων λόγω ισχυρών ανέμων - Ποια δεν θα πραγματοποιηθούν

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους

Πλοία

Λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελούνται  τα δρομολόγια των ταχύπλοων για Αργοσαρωνικό, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους.

