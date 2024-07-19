Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή στο Καστράκι Γορτυνίας στην Αρκαδία. Η φωτιά μαίνεται κοντά στο χωριό Καστράκι με τους ανέμους να συνεχίζουν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ακολουθούν δηλώσεις του Υπαρχηγός ΠΥ της περιοχής Νίκου Ρουμελιώτη:

Νωρίτερα, οι φλόγες πλησίασαν τα σπίτια ωστόσο, η φορά του ανέμου άλλαξε και τα σπίτια δεν κινδυνεύουν πια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά του όρους Πάικου Πέλλας, που ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης χωρίς έχει αλλάξει σημαντικά η κατάσταση.

Φωτιά σε Καλαμπάκα και Άρτα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Καμπή Άρτας και στην Αγναντιά Καλαμπάκας σε δασικές περιοχές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καμπή Άρτας. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2024

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγναντιά Καλαμπάκας. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2024

Χωρίς ενεργό μέτωπο στις Ερυθρές Αττικής

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στο βουνό του Κιθαιρώνα, μεταξύ των Ερυθρών Αττικής, των Βιλίων και του Αγίου Νεκταρίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.05 και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρο, 25 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα (συμπεριλαμβανομένων 2 Chinook της Αεροπορίας Στρατού).

Νωρίτερα, απομακρύνθηκαν προληπτικά τα παιδιά από την κατασκήνωση του Δήμου Ασπροπύργου στα Βίλια.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης - Πόρτο Γερμενού.

Υπό μερικό έλεγχο στα Ιωάννινα

Υπό μερικό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Αβγό στα Γιάννενα.

