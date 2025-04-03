Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά. Ένας νεαρός άνδρας περίπου 20 με 25 ετών φέρεται να έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου πολυκατοικίας της οδού Τζανακάκη στο κέντρο της πόλης, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Σύμφωνα με το kriti360, το άψυχο σώμα του νεαρού, ελληνικής καταγωγής, αντίκρισαν μέσα σε μία λίμνη αίματος περαστικοί τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι πως ο νεαρός έδωσε τέλος στη ζωή του.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο, ενώ η Πυροσβεστική ξεπλένει το οδόστρωμα.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

