Θεσσαλονίκη: Στις 23 Φεβρουαρίου το καρναβάλι με θέμα τη disco

Στους ξέφρενους ρυθμούς της Αποκριάς ετοιμάζεται να χορέψει η Θεσσαλονίκη, προγραμματίζοντας συναυλία και καρναβαλική παρέλαση με τη συμμετοχή χιλιάδων μασκαρεμένων. Θέμα των εκδηλώσεων θα είναι η Disco και απώτερο στόχο να γεμίσουν τα ξενοδοχεία από επισκέπτες, να τονωθεί η κίνηση στην αγορά και παράλληλα να διασκεδάσουν οι κάτοικοι.

Πέρσι ήταν η πρώτη φορά, μετά από 60 χρόνια, που η Θεσσαλονίκη έβαλε ξανά στο «καλεντάρι» τα καρναβάλια με την οδό Τσιμισκή να «πλημμυρίζει» από μασκαράδες έπειτα από διαδικτυακό κάλεσμα. Η δράση αυτή θα επαναληφθεί και φέτος, πιο συντονισμένα, με την οργάνωση του δήμου Θεσσαλονίκης που φιλοδοξεί να δημιουργηθεί ένας νέος θεσμός στην πόλη.

Το τελευταίο διάστημα έγιναν συναντήσεις της δημοτικής αρχής με πολιτιστικούς συλλόγους για την αρτιότερη οργάνωση της καρναβαλικής παρέλασης. Σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία και του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, με τη συμμετοχή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, της ΧΑΝΘ και των πολιτιστικών συλλογών «Καρναβάλι Θεσσαλονίκης» και «Όλη η πόλη μια παρέα».

Στην παρέμβασή του ο κ. Αγγελούδης σημείωσε πως η Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει να απαντήσει με ενότητα ευθύνης στην επιθυμία των χιλιάδων καρναβαλιστών -όπως καταγράφηκε την προηγούμενη χρονιά- ώστε να δημιουργηθεί στην πόλη ένα νέο, μεγάλο γεγονός με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. «Η Θεσσαλονίκη έχει όλες τις προϋποθέσεις να "χτίσει" ένα μεγάλο δρώμενο, κάτι, όμως, που απαιτεί να βάλουμε τις αποσπασματικές πρωτοβουλίες στην άκρη και να δουλέψουμε από κοινού. Μετά τη μεγάλη επιτυχία των εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς ο πήχης έχει ανέβει πιο ψηλά για όλους μας», τόνισε ο κ. Αγγελούδης.

Όπως αποφασίστηκε, το Καρναβάλι Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου. Το ραντεβού των καρναβαλιστών θα δοθεί στο Λευκό Πύργο και στη συνέχεια η αποκριάτικη πορεία θα ξεχυθεί στους δρόμους και μέσω της οδού Τσιμισκή θα γεμίσουν οι ευφάνταστες στολές, μάσκες και τα χρώματα. Την ίδια μέρα, στην πλατεία Αριστοτέλους, θα στηθεί μια σκηνή και θα γίνει συναυλία ώστε να διασκεδάσουν μικροί και μεγάλοι.

Οι αποκριάτικες στολές με «γεύση» Θεσσαλονίκης!

Σύμφωνα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Καρναβάλι Θεσσαλονίκης», που συγκροτήθηκε το 2024, θα παρελαύνουν πολίτες ντυμένοι ως πιτόγυρα, κουλούρια Θεσσαλονίκης, τρίγωνα Πανοράματος. Δεν θα λείπουν και οι πιο ...κλασικές αποκριάτικες επιλογές όπως τραπουλόχαρτα, κοκκινοσκουφίτσες, στρουμφάκια και ντόνατς.

«Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου και μεγάλη η συμμετοχή στα γκρουπ. Θέλουμε τη νεολαία να έρθει να πάρει μέρος αλλά και πολίτες όλων των ηλικιών. Το καρναβάλι είναι για να διασκεδάζει όλος ο κόσμος και οι οικογένειες», πρόσθεσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ,ένα από τα οργανωτικά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρναβάλι Θεσσαλονίκης, ο κ Χρήστος Λάππας.

Στο περσινό καρναβάλι συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα ενώ, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, ο αριθμός αυτός θα ξεπεραστεί αρκετά στη φετινή διοργάνωση. «Υπολογίζουμε πως ο κόσμος θα είναι περισσότερος. Θα έχει και αρκετούς τουρίστες στη Θεσσαλονίκη», συμπληρώνει ο κ.Λάππας, λέγοντας πως στη μεγάλη προσέλευση θα συντελέσει το γεγονός πως οι εκδηλώσεις και το καρναβάλι της Θεσσαλονίκης θα γίνουν αρκετές ημέρες πριν το τριήμερο της Αποκριάς και Καθαρά Δευτέρας.

