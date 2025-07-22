Πάνω από 155.000 ευρώ καθώς και πλήθος πλαστών διαβατηρίων και νομιμοποιητικών εγγράφων κατασχέθηκαν κατα τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψη των δύο Μολδαβών που καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία από την Interpol.

Πρόκειται για τον Vladimir Plahotniuc, πρώην αρχηγό κόμματος στη Μολδαβία, ο οποίος κατηγορείται από τις Αρχές της πατρίδας του για απάτες και υπεξαίρεση δεκάδων εκατομμύριων δολαρίων.

Αναφορικά με τον δεύτερο άντρα που συνελήφθη φέρεται να είναι στενός συνεργάτης του Plahotniuc, ο οποίος επίσης έχει διατελέσει μέλος του κοινοβουλίου της Μολδαβίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι δύο υπήκοοι Μολδαβίας, ηλικίας 59 και 38 ετών, διεθνώς διωκόμενοι με Ερυθρά Αγγελία των Αρχών της Μολδαβίας και της Ρωσίας αντίστοιχα, συνελήφθησαν σήμερα, Τρίτη 22 Ιουλίου 2025, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, ο 59χρονος αναζητούταν για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απάτη σε βάρος του τραπεζικού συστήματος, ενώ ο 38χρονος, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απόπειρα παράνομης παρασκευής, διακίνησης ή αποστολής ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν και λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ στα ίχνη τους

Πιο αναλυτικά, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή αντικανονική έκδοση εγγράφων ταυτότητας σε αλλοδαπό άτομο, διαπιστώθηκε —μέσω διασταύρωσης στοιχείων από την εφαρμογή BIOHUB της INTERPOL— ότι πρόκειται για τον 59χρονο, διεθνώς διωκόμενο.

Άμεσα συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, από την έρευνα των οποίων εντοπίστηκε η οικία όπου διέμενε ο 59χρονος, σε περιοχή των νοτίων προαστίων.

Όπως προέκυψε, ο 59χρονος διέμενε μαζί με τον επίσης διωκόμενο 38χρονο,οι οποίοι μάλιστα για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο εντοπισμού τους παρέμεναν μεγάλο μέρος της ημέρας εντός της οικίας. Χαρακτηριστικό των μέτρων προφύλαξης που λάμβαναν ήταν ότι, με την παραμικρή υποψία παρακολούθησής τους, άλλαζαν χώρα διαμονής.

Τους «τσάκωσαν» στο «Ελ. Βενιζέλος»

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, αμφότεροι εντοπίσθηκαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», όπου ακινητοποιήθηκαν με τη συνδρομή των Αρχών του αεροδρομίου, προτού αποχωρήσουν για τρίτη χώρα. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης, με φερόμενες Αρχές έκδοσης αυτές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ρωσίας.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Ακολούθησαν σωματικές έρευνες, όπου στον 59χρονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ταξιδιωτικά έγγραφα Βουλγαρικών Αρχών που απεικονίζουν τον ίδιο με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας,

το χρηματικό ποσό των -2.670- ευρώ,

ηλεκτρονικός υπολογιστής,

-2- κινητά τηλέφωνα και

πλήθος ψηφιακών μέσων αποθήκευσης δεδομένων (USB).

Παράλληλα, από την κατοχή του 38χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ταξιδιωτικά έγγραφα Ρουμανικών Αρχών που απεικονίζουν τον ίδιο με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας,

πλαστή άδεια διαμονής μακράς διάρκειας Ρουμανικών Αρχών με φωτογραφία που απεικονίζει τον ίδιο,

πλαστό δίπλωμα οδήγησης Βουλγαρικών Αρχών με φωτογραφία που απεικονίζει τον 59χρονο,

το χρηματικό ποσό των -1.628- ευρώ και -401- δολαρίων και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Από την επακόλουθη έρευνα στην οικία που διέμεναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -155.000- ευρώ,

-17- πλαστά διαβατήρια και ταυτότητες από διάφορες Χώρες,

συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB, SSD) με ειδικό λογισμικό ασφαλείας,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών,

-4- πολυτελή ρολόγια μάρκας, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και

Ι.Χ.Ε. αυτ/το το οποίο χρησιμοποιούσε αποκλειστικά για τις μετακινήσεις του ο 59χρονος.

Σημειώνεται ότι, ο 59χρονος κατηγορείται από τις Αρχές της Μολδαβίας για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης (2009–2019) με σκοπό την υπονόμευση του τραπεζικού συστήματος της Μολδαβίας και την υπεξαίρεση άνω των 190 εκατομμυρίων ευρώ από εμπορικές τράπεζες, μέσω δικτύου εξωχώριων εταιρειών. Παράλληλα, την περίοδο 2014–2020, φέρεται να νομιμοποίησε έσοδα παράνομης προέλευσης, μεταφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά από κρατικό φορέα σε ιδιωτική εταιρεία, μέσω δικτύου εταιρειών-βιτρίνα που ιδρύθηκαν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Σχετικά με τον 38χρονο πρόεκυψε ότι κατηγορείται από τις Αρχές της Ρωσίας για συμμετοχή, από τον Ιούνιο του 2012, σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στο διεθνές λαθρεμπόριο ναρκωτικών μεγάλης κλίμακας, μεταφέροντας ποσότητες μέσω διακρατικών διαδρομών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

