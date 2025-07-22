Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λόφο Φιλοθέης Αττικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και εθελοντές. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λόφο Φιλοθέης Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2025

Πηγή: skai.gr

