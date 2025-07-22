Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λόφο Φιλοθέης Αττικής.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και εθελοντές. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λόφο Φιλοθέης Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2025
Πηγή: skai.gr
- Σύλληψη Πλαχότνιουκ στην Ελλάδα: Κατασχέθηκαν πάνω από 155.000 ευρώ και πλήθος πλαστών διαβατηρίων - Δείτε βίντεο
- Δίκη για την Κυριακή Γρίβα: «Λέει ψέματα ο κατηγορούμενος για κενά μνήμης» κατέθεσε ψυχίατρος-τεχνική σύμβουλος του πατέρα του θύματος
- Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 63 μεταναστών στα νότια της Τήλου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.