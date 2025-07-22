Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στον Λόφο Φιλοθέης Αττικής - Δείτε βίντεο

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και εθελοντές - Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 21:28
Φωτιά

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λόφο Φιλοθέης Αττικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και εθελοντές. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Φιλοθέη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark