Πεθερός χτύπησε στο κεφάλι με όπλο τον γαμπρό του και εξαφανίστηκε

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Βικτωρίας, όταν συνεπλάκησαν δύο άτομα, γαμπρός και πεθερός, με τον δεύτερο να χτυπά με ένα όπλο που είχε πάνω του τον γαμπρό στο κεφάλι.

Ο δράστης της επίθεσης έπειτα πυροβόλησε μια φορά στον αέρα και εξαφανίστηκε.

Το θύμα που είναι ελαφρά τραυματίας μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από την αστυνομία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.