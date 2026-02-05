Πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης παρατηρούνται στην Ηλεία, κυρίως στις περιοχές που διασχίζει ο ποταμός Ενιπέας, ενώ και στην πόλη του Πύργου η σφοδρή νεροποντή προκάλεσε συσσώρευση υδάτων, ακόμη και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Μάλιστα, κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή, με απόφαση του δημάρχου Πύργου Στάθη Καννή, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύργου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων και, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των Αρχών.

Κατέρρευσε η γέφυρα του Ενιπέα - Εκκενώθηκαν προληπτικά σχολεία

Σύμφωνα με το tempo24, η μεγάλη αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων επιβάρυνε τη στατικότητα της, με αποτέλεσμα να υποστεί σημαντική ζημιά και κάτοικοι της περιοχής να μην έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα σπίτια τους.

Λόγω της εκτεταμένης ζημιάς που προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, λόγω κατολίσθησης και υποχώρησης γέφυρας στον παραπόταμο του Ενιπέα, Κλαδέο, στην περιοχή Κοσκινά Αρχαίας Ολυμπίας, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία. Συνεργεία επιχειρούν την αποκατάσταση της ζημιάς.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής σημείωσε ότι «η ακραία κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στον Δήμο Πύργου, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά μας. Χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά τρία σχολεία, σε μια περιοχή του Πύργου που έχει ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων και η διαδικασία αυτή διεξήχθη απολύτως ομαλά».

Σχετικά με την κινητοποίηση του Δήμου και των υπηρεσιών του ο κ. Κανής ανέφερε ότι «υπήρξε άμεση και παρασχέθηκε η απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία».

Αναφερόμενος και στη διακοπή υδροδότησης της πόλης, λόγω της ζημιάς στον αγωγό, αλλά και του συνόλου των φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, o κ. Καννής τόνισε ότι «θα ζητήσουμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί θεομηνιόπληκτος ο Δήμος Πύργου».

Και προσέθεσε: «Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση για την εξέλιξη των φαινομένων, ιδίως λόγω των πιθανοτήτων να ενταθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα και να προκαλέσουν ενδεχομένως υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού».

Κατολισθητικά φαινόμενα σημειώθηκαν στην εθνική οδό Πύργου - Ολυμπίας στην περιοχή Κολιρέϊκες Καλύβες και με τη χρήση μηχανημάτων απομακρύνθηκαν τα χώματα που είχαν πέσει στο οδόστρωμα. Ανάλογα φαινόμενα σημειωώθηκαν και στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στην περιοχή Χανάκια, τα οποία αντιμετωπίσθηκαν.

Άνοδος της στάθμης των υδάτων παρατηρείται στους ποταμού Αλφειό και Νέδα, -στα σύνορα Ηλείας- κοντά στο Γιανιτσοχώρι, όπου συνεργεία της Περιφέρειας έχουν αναπτυχθεί και πραγματοποιούν επεμβάσεις κυρίως στις περιοχές των γεφυρών των ποταμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.