Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου ένα βρέφος έξι μηνών έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το μωρό, μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του, νεκρό στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα και οι γονείς το βρήκαν νεκρό στην κούνια του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται, ενώ το βρέφος έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του νοσοκομείου Ρίου.

Πηγή: skai.gr

