Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Πέθανε βρέφος 6 μηνών στο Θέρμο

Το μωρό μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του, νεκρό στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Βρέφος

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου ένα βρέφος έξι μηνών έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το μωρό, μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του, νεκρό στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα και οι γονείς το βρήκαν νεκρό στην κούνια του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται, ενώ το βρέφος έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του νοσοκομείου Ρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μωρό Αιτωλοακαρνανία βρέφος νεκρό βρέφος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark