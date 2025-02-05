Με λεωφορεία θα υποκατασταθούν σήμερα ορισμένα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω έκτακτων συνθηκών, τα ακόλουθα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία:

- 3552, 2530,1550, 1556 (Αθήνα-Χαλκίδα),

- 3555, 2533,1553,1559 (Χαλκίδα-Αθήνα),

Τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιήσουν στάσεις στους Σταθμούς Αγ. Ανάργυροι - ΣΚΑ - Αχαρναί - Δήλεσι - Αγ. Γεώργιο

- 2300 (Πειραιάς-Κιάτο),

- 2305 (Κιάτο-Πειραιάς),

Τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιήσουν στάσεις στους Σταθμούς Πειραιά - Λεύκα - Α.Ι. Ρέντη - Ταύρος - Ρούφ - Πύργο Βασιλίσσης - Ζεφύρι - Κάτω Αχαρναί.

- 520 (Αθήνα-Λιανοκλάδι).

Επίσης, αύριο 06/02/2025, η αμαξοστοιχία 521 (Λιανοκλάδι-Αθήνα) θα υποκατασταθεί από λεωφορεία.

Πηγή: skai.gr

