Με λεωφορεία θα υποκατασταθούν σήμερα ορισμένα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω έκτακτων συνθηκών, τα ακόλουθα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία:
- 3552, 2530,1550, 1556 (Αθήνα-Χαλκίδα),
- 3555, 2533,1553,1559 (Χαλκίδα-Αθήνα),
Τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιήσουν στάσεις στους Σταθμούς Αγ. Ανάργυροι - ΣΚΑ - Αχαρναί - Δήλεσι - Αγ. Γεώργιο
- 2300 (Πειραιάς-Κιάτο),
- 2305 (Κιάτο-Πειραιάς),
Τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιήσουν στάσεις στους Σταθμούς Πειραιά - Λεύκα - Α.Ι. Ρέντη - Ταύρος - Ρούφ - Πύργο Βασιλίσσης - Ζεφύρι - Κάτω Αχαρναί.
- 520 (Αθήνα-Λιανοκλάδι).
Επίσης, αύριο 06/02/2025, η αμαξοστοιχία 521 (Λιανοκλάδι-Αθήνα) θα υποκατασταθεί από λεωφορεία.
