Hellenic Train: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Αθήνας - Τα δρομολόγια που θα υποκατασταθούν από λεωφορεία

Ολόκληρη η λίστα με τα δρομολόγια που θα αντικατασταθούν με λεωφορεία - «Έκτακτες συνθήκες» αναφέρει η Hellenic Train

Hellenic Train

Με λεωφορεία θα υποκατασταθούν σήμερα ορισμένα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. 

   Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω έκτακτων συνθηκών, τα ακόλουθα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία:

   - 3552, 2530,1550, 1556 (Αθήνα-Χαλκίδα),

   - 3555, 2533,1553,1559  (Χαλκίδα-Αθήνα),

   Τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιήσουν στάσεις στους Σταθμούς Αγ. Ανάργυροι - ΣΚΑ - Αχαρναί - Δήλεσι - Αγ. Γεώργιο

   - 2300 (Πειραιάς-Κιάτο),

   - 2305 (Κιάτο-Πειραιάς),

   Τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιήσουν στάσεις στους Σταθμούς Πειραιά - Λεύκα - Α.Ι. Ρέντη - Ταύρος - Ρούφ  - Πύργο Βασιλίσσης - Ζεφύρι - Κάτω Αχαρναί.

   - 520 (Αθήνα-Λιανοκλάδι).

   Επίσης, αύριο 06/02/2025, η αμαξοστοιχία 521 (Λιανοκλάδι-Αθήνα) θα υποκατασταθεί από λεωφορεία.

Πηγή: skai.gr

