Η Σαντορίνη έχει αδειάσει σε μεγάλο ποσοστό, καθώς χιλιάδες κάτοικοι φεύγουν άρον άρον με τον φόβο ενός μεγαλύτερου σεισμού.

Όταν, όμως, οι κάτοικοι γεμίζουν τα πλοία και τα αεροπλάνα προς Αθήνα για να ηρεμήσουν από το έντονο γεωλογικό φαινόμενο υπάρχει η ανησυχία ότι κάποιοι άλλοι, επιτήδειοι, καραδοκούν. Τι είπαν στους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή και την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κάτοικοι και ο Πρόεδρος Καμαρίου, Διονύσης Βαμβακούσης για τον φόβο που υπάρχει στο χωριό για τυχόν κλοπές, αλλά και τις περιπολίες των ντόπιων για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

