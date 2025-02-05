Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι ξυλοκόπησαν Αιγύπτιο ψαρά - Συνελήφθησαν 2 νεαροί

Ένα ηλικιωμένος Αιγύπτιος ψαράς κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, χθες το βράδυ, από τρεις κουκουλοφόρους, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο νεαροί (Έλληνες), κατά τις πρώτες πληροφορίες 18-19 ετών, ενώ ο τρίτος αναζητείται.

Το ηλικιωμένο θύμα απευθύνθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό συνέβη την ώρα που ετοιμαζόταν να πάει για δουλειά στην ιχθυόσκαλα, ενώ οι δράστες εκτόξευσαν ύβρεις εναντίον του με ρατσιστικό περιεχόμενο. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση, με την επιβαρυντική διάταξη περί ρατσισμού.

Παραπέμφθηκαν να δικαστούν αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι. Οι δύο νεαροί αρνούνται κάθε εμπλοκή στο περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.