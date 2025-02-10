Υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση ασέλγειας σε 8χρονο από τον ίδιο του τον πατέρα, όπως μεταδίδει ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Αναλυτικότερα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν ο 8χρονος απεικόνισε σε ζωγραφιές του στο κέντρο λογοθεραπείας, όπου πήγαινε, τις ασελγείς πράξεις που φέρεται να του έκανε ο πατέρας του, μέσα στο σπίτι τους.

Στην αντίληψη μιας εκ των λογοθεραπευτριών, υπέπεσαν οι ζωγραφιές και ακολούθως εκείνη ρώτησε το παιδί τι συμβολίζουν. Το 8χρονο αγόρι της εξιστόρησε τα γεγονότα, ότι δηλαδή ο πατέρας του, σε δύο διαφορετικούς χρόνους, ο πρώτος στις 3 Φεβρουαρίου του 2025 και ο δεύτερος σε προγενέστερο χρόνο, τον οποίο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια, και ενώ ήταν στο σπίτι τους του έκανε ασελγείς πράξεις.



Η λογοθεραπεύτρια χθες το πρωί διέβη το κατώφλι της Ασφάλειας και κατέθεσε ότι στο πλαίσιο συνεδρίας ατομικής ψυχοθεραπείας, παρουσία ψυχολόγου, και μέσω ζωγραφιών ο ανήλικος της αποκάλυψε πως ο πατέρας του ενήργησε σε βάρος του πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα.

Για την καταγγελία ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ανηλίκων, και χθες το απόγευμα ο 8χρονος κατέθεσε και σε ψυχολόγο της αστυνομίας επιβεβαιώνοντας την καταγγελία της λογοθεραπεύτριας.



Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του φερόμενου ως δράστη, ενώ ο ανήλικος συνοδεία συγγενικού του προσώπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παραμονή και φιλοξενία, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση.

Ο Εισαγγελέας ζήτησε να συνεχιστεί η προανάκριση, ώστε να διαπιστωθεί αν ευσταθούν οι καταγγελίες του μικρού παιδιού.

