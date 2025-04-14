Την αναγέννηση των Δελφικών Εορτών το 2027 ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο (World Human Forum). Η ανακοίνωση έγινε στις 10/4, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Το 2027 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τις 1ες Δελφικές Εορτές -την πρωτοβουλία του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλµερ που εκφράζει στην πράξη το όραμα της Δελφικής Ιδέας. Το όνειρό τους ήταν να ξαναγίνουν οι Δελφοί ένα ζωντανό κέντρο αρµονίας, ενότητας και πολιτισµικής αναγέννησης.

Το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο (WHF) ξεκινά και αναλαμβάνει τον συντονισμό αυτής της πρωτοβουλίας.

Το επετειακό 2027 οι μετα-Δελφικές Εορτές θα αναδείξουν την κληρονοµιά του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλµερ µε παραστάσεις, συµπόσια, εργαστήρια κά.

Θα πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια ως μία διεθνής τριενάλε αφιερωμένη στην τέχνη, την παράδοση, την επιστήμη, τον διάλογο και την εσωτερική ανάπτυξη.

Τι ήταν οι Δελφικές εορτές και το σχέδιο αναβίωσής του

Ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός και η σύζυγός του Εύα Πάλμερ πίστευαν πως ο πολιτισμός μπορεί να οδηγήσει στην ηθική και πνευματική ανύψωση της ανθρωπότητας. Η Δελφική Ιδέα που διατύπωσαν βασίζεται στην έννοια της παγκόσμιας ενότητας.

Προτείνει την επιστροφή σε μια βαθύτερη σύνδεση με τις ρίζες ως βάση για να επαναπροσδιορίσουμε το μέλλον. Κεντρική θέση σε αυτό το όραμα κατέχουν οι Δελφοί, όπου το 1927 και το 1930 οργανώθηκαν οι Δελφικές Εορτές, μια σειρά δράσεων που συνδύαζαν το αρχαίο δράμα, τη μουσική, τον αθλητισμό, τον χορό, τη λαϊκή συμμετοχή και την πνευματική αναζήτηση.

Σε έναν κόσμο γεμάτο διαχωρισμούς, πολέμους και κρίσεις, η ανάγκη για κοινές αξίες, αληθινή επικοινωνία και καλλιέργεια του ανθρώπου μέσα από την τέχνη παραμένει πιο σημαντική από ποτέ. Η αναγέννηση των Δελφικών Εορτών, ως βιωματική εμπειρία και πνευματική πρόταση, έρχεται να δώσει νόημα, προοπτική και ελπίδα.

«Οκτώ χρόνια, τρεις συναντήσεις και μετά από μια πορεία στην Δήλο, την Ελευσίνα και το Λύκειο του Αριστοτέλη, επιστρέφουμε στον τόπο του Απόλλωνα, φέρνοντας την εμπειρία και το παγκόσμιο δίκτυο που έχουμε εν τω μεταξύ οικοδομήσει. Μαζί μας θέλουμε και θα επιδιώξουμε να έχουμε όλες εκείνες τις δυνάμεις που πιστεύουν στην αξία ενός παγκόσμιου κινήματος για την πνευματική αφύπνιση μέσα από την τέχνη, την επιστήμη, την παράδοση και τις ανθρωπιστικές αξίες» ανέφερε η πρόεδρος και συνιδρύτρια του WHF, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη.

Οι 3ες Δελφικές Εορτές στοχεύουν να φέρουν κοντά ανθρώπους, οργανώσεις και φορείς από όλο τον πλανήτη.

«Για να συν-αναζητήσουµε λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις του σήμερα -κλιµατική κρίση, ανισότητες, μοναξιά, κρίση της δηµοκρατίας-, να φανταστούµε και να δηµιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσµο. Για να φυτέψουµε συλλογικά τους σπόρους ώστε να ανθίσει ένα νέο αφήγηµα για την ανθρωπότητα», υπογράμμισε η πρόεδρος του World Human Forum.

Για το ελπιδοφόρο εγχείρημα μίλησαν επίσης η ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μαρία Ευθυμίου, ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής και ο διευθύνων σύμβουλος της PostScriptum Κώστας Κωνσταντινίδης. Την εκδήλωση συντόνισε ο Χρήστος Καρράς, ιδρυτής και διευθυντής της CCSC. Παραβρέθηκε, επίσης, η ποιήτρια και δισέγγονη του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού, Ελένη Σικελιανού. Προλόγισε ο Συμεών Γ. Τσομώκος, ιδρυτής και πρόεδρος του Delphi Economic Forum, δηλώνοντας τη στήριξή του στο εγχείρημα. Την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετέφερε, εκ μέρους του περιφερειάρχη Φάνη Σπανού, η Μαρία-Παγωνίτσα Αραβαντινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

