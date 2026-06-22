ΟΛΠ: Απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. συγκαταλέγεται στις 41 μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα που έλαβαν για πρώτη φορά το «Σήμα Διαφορετικότητας», μια σημαντική θεσμική διάκριση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία αναγνωρίζει επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει επιχειρήσεις που περνούν από τη δέσμευση στην πράξη, εφαρμόζοντας τη συμπερίληψη στην καθημερινή λειτουργία τους, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, ίσες ευκαιρίες, προσβάσιμες πρακτικές και δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων.

Η ΟΛΠ Α.Ε. αναφέρεται πρώτη μεταξύ των 41 επιχειρήσεων που έλαβαν το Σήμα Διαφορετικότητας, βάσει της χρονολογικής σειράς οριστικοποίησης των αιτήσεων. Για την ΟΛΠ Α.Ε., η διάκριση αυτή αποτελεί επιβεβαίωση της σταθερής προσήλωσης της εταιρείας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και έχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης.

Το Σήμα Διαφορετικότητας παρέλαβε εκ μέρους της ΟΛΠ Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Su Xudong, παρουσία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κας Δόμνας Μιχαηλίδου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και της υφυπουργού για Θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κας Έλενας Ράπτη.

Όπως δήλωσε ο κ. Su: «Η απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ΟΛΠ Α.Ε. και ταυτόχρονα μια σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουμε για την ενίσχυση της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στον χώρο εργασίας. Για εμάς, η διαφορετικότητα δεν αποτελεί μόνο αξία, αλλά ουσιαστικό στοιχείο μιας σύγχρονης και υπεύθυνης επιχείρησης. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι έχει τη θέση, τη φωνή και τις ευκαιρίες που του αναλογούν».

Στην εκδήλωση συμμετείχε με σχετική παρέμβαση και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Σάββας Σανοζίδης, παρουσιάζοντας τις σχετικές δράσεις της εταιρείας.

Η ΟΛΠ Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της όχι μόνο ως ένας από τους σημαντικότερους λιμενικούς οργανισμούς της Μεσογείου, αλλά και ως ένας οργανισμός με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, τονίζει η εταιρεία.΄



Πηγή: skai.gr

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