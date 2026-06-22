Τζέρεμι Κλάρκσον: Άλλαξε ζωή μετά τον καρκίνο - «Θέλω να δω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν»

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές που έκανε στον τρόπο ζωής του, μετά τη διάγνωσή του με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη. Ο 66χρονος παρουσιαστής του Clarkson’s Farm, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε ύφεση, αποκάλυψε πως η περιπέτεια της υγείας του τον έκανε να δει διαφορετικά την καθημερινότητά του και να ρίξει ρυθμούς.

Όπως είπε, πλέον οδηγεί πιο αργά, περπατά περισσότερο και έχει βάλει στη διατροφή του χορτοφαγικά γεύματα, καθώς θέλει να παραμείνει υγιής και να δει τα εγγόνια του να μεγαλώνουν.

Ο Κλάρκσον έχει δύο εγγόνια από την κόρη του, Έμιλι, και τον σύζυγό της, Άλεξ Άντριου. Μιλώντας στους «Sunday Times», ο πρώην παρουσιαστής του «Top Gear» δήλωσε: «Μου αρέσει πολύ να βλέπω τα εγγόνια μου. Θέλω να τα δω να μεγαλώνουν. Οδηγώ πολύ πιο αργά. Πηγαίνω συχνά για περπάτημα. Τρώω χορτοφαγικό φαγητό».

Ο παρουσιαστής είχε υποβληθεί κρυφά σε θεραπεία HIFU (υψηλής συχνότητας υπέρηχοι), προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος στον προστάτη. Η διάγνωση ήρθε λίγους μήνες μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά, για το οποίο χρειάστηκε να του τοποθετηθούν δύο στεντ. Ο Τζέρεμι Κλάρκσον παραδέχτηκε πως πλέον αισθάνεται τυχερός που είναι ζωντανός. «Είμαι χωρίς αμφιβολία, επισήμως, ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτεια της υγείας του έγινε γνωστή μέσα από την πέμπτη σεζόν του Clarkson’s Farm, με τον ίδιο να εξηγεί ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια επειδή η θεραπεία του τον ανάγκασε να απουσιάσει από αρκετά γυρίσματα. Στο φινάλε της σειράς, ο Κλάρκσον εμφανίστηκε σε νοσοκομειακό κρεβάτι, έπειτα από επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο. Όπως αποκάλυψε αργότερα, το περιστατικό συνέβη όταν αποφάσισε μόνος του να ξαναρχίσει τα αντιπηκτικά φάρμακα που έπαιρνε για την καρδιά του, χωρίς να συμβουλευτεί τους γιατρούς του.

«Δύο ή τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση για τον καρκίνο, σκέφτηκα ότι καλύτερα να ξαναρχίσω τα αντιπηκτικά. Μεγάλο λάθος, τεράστιο. Αυτό οδήγησε σε ένα πολύ μεγάλο επείγον περιστατικό στη μέση της νύχτας», ανέφερε.

Ο ίδιος δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για τη θεραπεία που χρειάστηκε στη συνέχεια, λέγοντας απλώς πως ήταν μια «φρικτή» εμπειρία. «Δεν ρώτησα γιατρό, απλώς σκέφτηκα ότι σίγουρα θα ήταν εντάξει να ξαναπάρω τα αντιπηκτικά», παραδέχτηκε.

Ο Κλάρκσον χρησιμοποιεί πλέον τη δική του εμπειρία για να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους άνδρες: να κάνουν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη. «Γι’ αυτό πρέπει να πω σε όλους όσοι το διαβάζουν αυτό: σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, πηγαίνετε να ελεγχθείτε», τόνισε. «Δεν είναι άβολο, δεν είναι ταπεινωτικό. Είναι αυτονόητο. Εγώ το έκανα και γι’ αυτό είμαι εδώ και σας μιλάω 11 μήνες μετά».

Πηγή: skai.gr

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