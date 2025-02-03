Περίπου στις 12 το μεσημέρι, τρακτέρ από τον κόμβο της Γυρτώνης έφτασαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου αγρότες συγκεντρώθηκαν για να εκθέσουν τα αιτήματά τους στον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, με κύρια θέματα, υποθέσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, ενώ συζητήθηκε και το θέμα που αφορά το κόστος.

Ακολούθησε συζήτηση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, Μαρίας Γαλλιού, του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, Δημήτρη Τσέτσιλα, καθώς και του γενικού διευθυντή της ΔΑΟΚ (Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), Δημήτρη Σταυρίδη.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας, επικεντρώθηκε σε δύο βασικά θέματα που σχετίζονται με την αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αρχικά, έθεσε ερωτήματα για την πρόοδο των αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση των αναχωμάτων. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην καθυστέρηση που, όπως είπε, παρατηρείται στη διαδικασία αποζημίωσης για ζημιές που υπέστησαν αγροτικός εξοπλισμός και μηχανήματα από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη άσκησης πιέσεων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προς την κυβέρνηση για την εκκίνηση κρίσιμων αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων στη Θεσσαλία.

Οι αγρότες έκαναν επίσης λόγο «για την ανάγκη κάλυψης του χαμένου εισοδήματος», υπογραμμίζοντας πως, εάν δεν βρεθούν άμεσες λύσεις, «η ύπαιθρος θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη κρίση».

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας αναγνώρισε τις δυσκολίες που βιώνουν οι αγρότες, σημειώνοντας ότι η φετινή χρονιά είναι εξαιρετικά δύσκολη και ότι οι κινητοποιήσεις τους είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Συμφώνησε με τις ανησυχίες τους σχετικά με τον ΟΔΥΘ και τη γενικότερη αγροτική ανάπτυξη στην περιοχή.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα παρουσιαστεί μια νέα πρόταση για το βαμβάκι, βασισμένη σε πρακτικές από τη Βραζιλία, επισημαίνοντας πως «απαιτείται μια πιο συντονισμένη και αποτελεσματική παρέμβαση στο θέμα των αποζημιώσεων».

Όσον αφορά στις εργασίες σε αναχώματα και ρέματα, ανέφερε πως, παρότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες λόγω χρηματοδοτικών δυσχερειών, με την Περιφέρεια να αναγκάζεται να διαθέτει ίδιους πόρους για τη συνέχιση των έργων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τα υφιστάμενα προβλήματα. Ο κ. Κουρέτας κάλεσε τους αγρότες να συμμετάσχουν με τις απόψεις τους στον σχεδιασμό της νέας αγροτικής πολιτικής, τονίζοντας την ανάγκη «για κοινό αγροτικό μέτωπο», προκειμένου να αναδειχθεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι αγρότες, από την πλευρά τους, δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις πιέσεις τους προς την Περιφέρεια και την κυβέρνηση, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα στη Θεσσαλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

