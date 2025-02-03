Οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που αποκτά παιδί, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Υπαλλήλων των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας - Πειραιά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του επιμελητηρίου, στην ηλεκτρονική σελίδα του, η αρχή για την οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ έγινε από τον εργαζόμενο του ΕΕΑ, Γιώργο Κουντουρόγιαννη, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε το 4ο παιδί του.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου ανακοίνωσε επίσης ότι η διοίκηση του ΕΕΑ ετοιμάζεται για την υλοποίηση ομαδικού προγράμματος ασφάλισης υγείας για τους εργαζόμενους, ενώ αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του επιμελητηρίου σχετικά με την κάλυψη του κόστους μεταπτυχιακών προγραμμάτων κάθε χρόνο για παιδιά εργαζομένων.

Η έμπρακτη στήριξη του ΕΕΑ προς του εργαζόμενούς του, όπως είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, αποτυπώνεται και με μία σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, όπως η παροχή δωροεπιταγών κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα.

Γενικότερα, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, που έγινε με την συμμετοχή εργαζομένων από τα 4 Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά, ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε την καθοριστική συμβολή των εργαζομένων στην υλοποίηση του έργου των επιμελητηρίων και την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει το ΕΕΑ στην στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.