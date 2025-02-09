Μία ανάσα από την περιοχή του ηφαιστείου Κολούμπο, στους Μπαξέδες της Οίας, ο Πάρις Σιγάλας, γνωστός οινοποιός και εμβληματική φυσιογνωμία στον χώρο του κρασιού στη Σαντορίνη, κάθεται στο γραφείο του, ανάμεσα σε εκατοντάδες βιβλία, με αναμμένο το τζάκι και έχοντας συντροφιά του τα δύο σκυλιά του. Εξω, το νησί είναι σχεδόν έρημο, ελάχιστοι «ανθεκτικοί» ντόπιοι, όπως γράφει το BBC έχουν παραμείνει στον τόπο τους.

Τις ημέρες εκείνες που η σεισμική δραστηριότητα στο νησί ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και αρκετοί συντοπίτες του έφευγαν, ο κ. Σιγάλας επέστρεφε στο σπίτι του και στο οινοποιείο του, ΟΕΝΟ Π, στη Σαντορίνη.

«Επέστρεψα στο νησί την περασμένη Κυριακή μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Λονδίνο. Παρόλο που ήξερα τι γίνεται, μάθαινα ότι ο κόσμος και κάποιοι γνωστοί μου φύγανε ενώ κάποιοι άλλοι έμειναν. Έχουν μείνει κάποιοι φίλοι, οπότε σε τέτοιες ανορθόδοξες συνθήκες υπάρχει μία παρέα. Μία σύσφιξη σχέσεων, θυμίζοντας τις εποχές της πανδημίας», εξηγεί στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Σιγάλας.

Μια μέρα μετά από τον σεισμό μεγέθους 5,2 στην κλίμακα Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί, ανάμεσα σε εκατοντάδες κούτες με κρασιά, το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνάντησε τον κ. Σιγάλα και περιηγήθηκε στην παλιά (ανανεωμένη πλέον) κάναβα της οικογένειάς του.

Ο οινοποιός χρησιμοποιεί πήλινα πιθάρια για τη ζύμωση και την ωρίμανση καθώς με αυτό τον τρόπο, όπως λέει δίνεται «μία περισσότερη ευγένεια και φινέτσα» στο ασύρτικο κρασί.

Η κατάσταση ωστόσο που επικρατεί τον έχει βάλει σε σκέψεις αν τελικά θα προχωρήσει στη μεταφορά του κρασιού του σε ανοξείδωτες φιάλες.

«Εάν δω ότι η κατάσταση οδεύει στα χειρότερα, μπορεί και να το μεταφέρω στις ανοξείδωτες φιάλες, να είναι πιο ασφαλές. Το σκέφτομαι», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σιγάλας δείχνοντας τα πελώρια πιθάρια του. Πρόκειται για δεξαμενές 750 και 1600 λίτρων, ιταλικής προέλευσης, όπου το κάθε πιθάρι αντιστοιχεί σε ένα επιλεγμένο αμπέλι και αποτελεί συνέχεια της έρευνας που άρχισε ο οινοποιός το 2015.

«Οι αμπελώνες χρειάζονται προστασία»

Όπως υπογραμμίζει, το νησί έχει μεγάλη παράδοση στο κρασί καθώς για πολλά χρόνια αποτελούσε την κύρια δραστηριότητα όλων των κατοίκων. «Το αμπέλι εδώ είναι μονοκαλλιέργεια», τονίζει εξηγώντας ότι η μοναδικότητα του σαντορινιού κρασιού οφείλεται στο ηφαιστειογενές έδαφος.

«Το χώμα της Σαντορίνης, είναι πολύ νέο χώμα, είναι από την έκρηξη του ηφαιστείου το 1600 π.Χ. Το νησί είναι καλυμμένο με αυτό το χώμα σε βάθος 30-40 μέτρα , δημιουργώντας έτσι συνθήκες για υψηλής ποιότητας κρασί. Όλο το νησί ήταν ένα αμπέλι», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και προσθέτει ότι στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου όλα τα σπίτια είχαν κάναβες ώστε να το πουλάνε στους εμπόρους και στη συνέχεια να το διοχετεύουν στην αγορά.



Παράλληλα ο κ. Σιγάλας αναδεικνύει και το ζήτημα προστασίας των αμπελώνων της Σαντορίνης, όχι τόσο λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας , καθώς όπως αναφέρει, σε αυτό το κομμάτι θεωρεί ότι είναι προστατευμένοι, όσο της αλόγιστης δόμησης.

«Είναι απαραίτητο να υπάρξουν ζώνες. Ακόμα και στο χωροταξικό που έκαναν τώρα δεν υπάρχουν ζώνες. Αναφέρεται μεν ότι θα πρέπει να οριστούν διάφορες περιοχές που θα είναι για αγροτική παραγωγή αλλά δεν μπαίνουν στην ουσία. Η ουσία είναι ότι πρέπει στο νησί να οριστούν περιοχές που απαγορεύεται το χτίσιμο, που εκεί θα αναπτυχθεί η αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα ο αμπελώνας. Κάνουμε κάποιες κινήσεις ώστε πριν ολοκληρωθεί να το συμπεριλάβουν», σημειώνει ο κ. Σιγάλας και τονίζει ότι « τοπικοί άρχοντες και πολιτεία δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν».

«Ένας τουρισμός υψηλού επιπέδου δεν μπορεί να μην έχει πρωτογενή παραγωγή. Τα προϊόντα της Σαντορίνης λόγω του εδάφους της είναι υψηλής ποιότητας. Είναι απερίσκεπτο να πει κανείς ότι λόγω τουρισμού χάνεται ο αμπελώνας», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σιγάλας.

Όπως εξηγεί ο αμπελώνας της Σαντορίνης αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά καθώς λειτουργεί και καλλιεργείται επί 3.000 χρόνια χωρίς διακοπή. «Έχει ιδιαίτερο κλάδεμα, ιδιαίτερες ποικιλίες, δεν έχει προσβληθεί από φυλλοξήρα. Πρόκειται για σπάνια αμπέλια με το δικό τους ριζικό σύστημα. Επομένως είναι αμπελώνας, μουσείο», αναφέρει ωστόσο επισημαίνει ότι διαθέτει ελάχιστη θεσμική προστασία.





Πηγή: skai.gr

