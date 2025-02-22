Μια σοβαρή υπόθεση βιασμού ερευνούν οι αρχές στη Χαλκίδα, μετά τη μεταφορά μιας 22χρονης γυναίκας στο νοσοκομείο της πόλης το απόγευμα της Πέμπτης.

Η νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με το evima κατήγγειλε στους γιατρούς και τη μητέρα της ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον 32χρονο σύντροφό της και έναν ακόμη άνδρα, στο σπίτι του πρώτου, στη Δροσιά Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της 22χρονης, αρχικά βρισκόταν μόνη με τον 32χρονο σύντροφό της, με τον οποίο είχαν συναινετική ερωτική επαφή και έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Στη συνέχεια, ο άνδρας έφερε στο σπίτι έναν συνομήλικο φίλο του, ο οποίος συμμετείχε επίσης στην κατάσταση. Όπως κατέθεσε η νεαρή γυναίκα στους αστυνομικούς, σε κάποιο σημείο δεν επιθυμούσε να συνεχίσει, όμως η άρνησή της δεν έγινε σεβαστή.

Οι δύο 32χρονοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Στο σπίτι του συντρόφου της 22χρονης βρέθηκαν υπολείμματα χρήσης ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων καλαμάκια με άσπρη σκόνη.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν συνελήφθησαν και οι γονείς του 32χρονου συντρόφου. Ο πατέρας του προσπάθησε να κρύψει ένα παράνομα κατεχόμενο πιστόλι στη θέα των αστυνομικών, ενώ η μητέρα του φέρεται να προσπάθησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει στοιχεία από το δωμάτιο όπου βρέθηκαν τα τρία εμπλεκόμενα άτομα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

“Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος δύο (2) ημεδαπών, για υπόθεση βιασμού ημεδαπής, που φέρεται να έλαβε χώρα χθες (21-02-2025), εντός οικίας ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν δύο συνομήλικοι ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Επιπλέον ένας εξ αυτών, κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Επιπρόσθετα, από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητέρα ενός εκ των ανωτέρω, ο μεν πρώτος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και η δεύτερη για υπόθαλψη.

Για το περιστατικό το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενημερώθηκε χθες αργά το απόγευμα από ιατρούς του Νοσοκομείου Χαλκίδας, στο οποίο είχε διακομισθεί νωρίτερα η παθούσα με σταθμό του ΕΚΑΒ.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα χθες το βράδυ στην οικία, όπου φέρεται να έλαβε χώρα το υπό διερεύνηση περιστατικό, κατά την οποία κατασχέθηκαν ένα πιστόλι 9mm και δύο φυσίγγια, τα οποία ο συλληφθείς πατέρας κατείχε παράνομα και κατελήφθη να αποθέτει σε παρακείμενο οικόπεδο.

Κατασχέθηκαν επίσης δύο πλαστικά καλαμάκια και μία μεταλλική πλάκα, με υπολείμματα λευκής σκόνης, άγνωστης σύστασης, η οποία θα εξεταστεί εργαστηριακά.

Από τους αστυνομικούς παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην παθούσα, καθώς και στους δύο συνομήλικους ημεδαπούς.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας”.

