Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Πεύκη, του Δήμου Πύργου, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, υπό τον συντονισμό του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας, Αρχιπύραρχου Κωνσταντίνου Γόντικα, και του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας, Αρχιπύραρχου Γιώργου Κωνσταντακόπουλου.

Η φωτιά έκαψε αναγεννημένο δάσος ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

