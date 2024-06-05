Σε δυο επιχειρήσεις για την εκκένωση κτιρίων που βρίσκονταν υπό κατάληψη σε Πλατεία Βικτωρίας και Εξάρχεια προχώρησαν σήμερα το πρωί αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, η πρώτη έγινε σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φερών και Φυλής στην πλατεία Βικτωρίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντός του κτιρίου δεν εντοπίστηκε κάποιο άτομο, ενώ διαπιστώθηκε ότι οι καταληψίες πραγματοποιούσαν ρευματοκλοπή.

Το κτίριο σφραγίστηκε και παραδόθηκε στην Κτηματική Εταιρεία του Δημόσιου, στην οποία και ανήκει.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Τσαμαδού και Τοσίτσα στα Εξάρχεια.

Κατά την επιχείρηση δεν εντοπίστηκε κάποιο άτομο μέσα στο διαμέρισμα ενώ μετά το τέλος της παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έγιναν 8 προσαγωγές ατόμων που εντοπίστηκαν έξω από τα συγκεκριμένα κτίρια.

Την εποπτεία των επιχειρήσεων την είχε η Κρατική Ασφάλεια ενώ συμμετείχαν δυνάμεις ΟΠΚΕ και της ΥΑΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

