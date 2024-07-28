Σαν σήμερα 28/7: Αρχίζει ο Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος- Γεννιέται ο Αλέξης Τσίπρας

Γεγονότα

1821:Οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βρυώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι.

1822: Η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.

1914: Η Αυστροουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Αρχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1920: Ο σουλτάνος Μεχμέτ ο 6ος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών, που βάζει την οριστική «ταφόπλακα» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται «η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. (10 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο)

1948: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές - θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του σερ Λούτβιγκ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προοίμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων, που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη.

1998: Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα Κατεχόμενα.

Γεννήσεις



1836:Εμμανουήλ Ροΐδης, έλληνας λόγιος και συγγραφέας. («Πάπισσα Ιωάννα») (Θαν. 7/1/1904)

1902: Καρλ Πόπερ, βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. («Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της») (Θαν. 17/9/1994)

1974: Αλέξης Τσίπρας, έλληνας πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ), πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2015 έως το 2019.

Θάνατοι



1741: Αντόνιο Βιβάλντι, βενετσιάνος συνθέτης. (Γεν. 4/3/1678)

1750:Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, γερμανός συνθέτης. (Γεν. 21/3/1685)

1980: Σωτηρία Βασιλακοπούλου, ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης. Από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ. (Γεν. 2/6/1959)

